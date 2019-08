Sindicato admite cancelar greve: “porque não?”

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pode não avançar para a greve em setembro, se a mediação com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) for para a frente. O líder do SNMMP, Francisco São Bento, admite retirar o pré-aviso, em declarações à RTP (acesso livre).

“Se estiverem reunidas todas as condições para que se possa evitar a greve, porque não?”, disse Francisco São Bento. Na origem desta posição estarão os esforços de aproximação com a Antram. “Este processo tem vindo a avançar e a dar passos para uma mediação que seja coerente e para que se atinja os objetivos que estavam definidos inicialmente”, explicou.

A mediação falhou porque os motoristas queriam incluir no acordo dois pontos, relativos às horas extra e a um aumento de 50 euros ao novo subsídio criado depois da greve de abril. Questionado sobre se os motoristas desistiram destes princípios, o líder do SNMMP disse “não exatamente”, e explicou que estão a “fazer alguns esforços” para que realmente se concretize a mediação.

Já nesta quarta-feira à noite o mediador do SNMMP, Bruno Fialho, disse que as partes do conflito laboral “cada vez se estão a aproximar mais”, citado pela Agência Lusa. “Considero que hoje, outro dia, com calma, e amanhã, depois de amanhã, para a semana que vem, vamos conseguir, com certeza absoluta, encontrar uma plataforma de entendimento”, adiantou.

