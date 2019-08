Catarina Martins diz que os partidos têm mais a ganhar se se respeitarem e defende que “fazer caracterizações mais ou menos caricaturais uns dos outros, não ajuda ninguém”. Em entrevista ao ECO, a publicar na íntegra na segunda-feira, a líder do Bloco de Esquerda responde a António Costa que, em entrevista ao Expresso, classificou o Bloco como um partido de mass media.

A entrevista que o semanário do grupo Impresa fez ao chefe do Governo ainda não foi publicada, mas a newstletter desta manhã deixava antever que o tom era de ataque ao Bloco de Esquerda. Lá dentro explicava que Costa diz: “Há um amigo meu que compara o PCP ao Bloco de uma forma muito engraçada. O PCP é um verdadeiro partido de massas, o Bloco é um partido de mass media. E isso torna os estilos de atuação diferentes”.

Horas depois o ECO estava na sede do Bloco de Esquerda, na Rua da Palma, em Lisboa, para entrevistar a líder do Bloco. E foi por aí que a conversa começou. Catarina Martins foi cautelosa na resposta, até porque “a entrevista ainda não saiu toda” e “não queria fazer uma avaliação que pode ser injusta”.

Mas não deixou de contra-atacar: “Os partidos políticos ganham em respeitar-se, em respeitar as diferenças que temos, em respeitar as pessoas que confiam em nós e que estão nos partidos. É bastante melhor do que fazer caracterizações mais ou menos caricaturais uns dos outros, que não ajuda ninguém”.

A pouco mais de um mês das legislativas e com sondagens que põem em cima da mesa um cenário que pode levar os partidos à esquerda a voltar a negociar um programa de Governo, o clima de campanha eleitoral aquece.

O ECO antecipa assim uma pequena parte da entrevista que será publicada integralmente na segunda-feira, a primeira depois da divulgação do programa eleitoral este sábado. Nela, Catarina Martins fala sobre as prioridades do programa com que vai às urnas, os temas chave em possíveis negociações para uma solução de governo e também sobre como deve ser quem estiver à frente do Ministério das Finanças na próxima legislatura.