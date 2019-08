Esta semana termina num tom negativo, depois de um escalar das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China levar as bolsas europeias a afundar. Lisboa não escapou e acabou a última sessão da semana com uma queda superior a 1% e com a maioria das cotadas em terreno negativo.

O PSI-20 derrapou 1,33% para os 4.792,47 pontos. Apenas uma cotada do índice de referência português terminou a sessão no verde: os CTT, e três fecharam inalteradas. As restantes catorze cotadas ficaram no vermelho nesta sessão, com várias a registar quedas superiores a 1% e 2%.

Nas perdas, destaque para o BCP, que voltou às quedas e afundou 2,84% para os 0,20 euros, e para a Galp energia, que caiu 1,1%. O setor papeleiro também ficou no vermelho nesta sessão, com a Altri a cair 1,76% para os 5,58 euros, a Semapa a recuar 1,65% para os 11,92 euros e a Navigator a descer 1,06% para os 2,98 euros.

BCP cai quase 3%

De notar ainda as quedas das retalhistas. A Sonae recuou 2,26% para os 0,82 euros, e a Jerónimo Martins caiu 1,47% para os 14,45 euros. No extremo oposto, apenas se encontram os títulos dos CTT: avançaram 0,21% para os 1,87 euros.

Apesar de o líder da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, se ter mostrar otimista em relação aos desenvolvimentos económicos nos EUA e não sinalizar novo corte de juros, no discurso no Jackson Hole, os mercados focaram-se na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A China anunciou, nesta sexta-feira, tarifas adicionais sobre bens norte-americanos avaliados em 75 mil milhões de dólares. Em resposta, Donald Trump disse às empresas norte-americanas para procurarem alternativas à China, numa série de tweets publicados na sua conta oficial. Questionou também quem seria o maior inimigo dos EUA: o presidente chinês ou o líder da Fed?

Perante estes desenvolvimentos na disputa comercial, as bolsas europeias reagiram negativamente. O índice de referência europeu, o Stoxx 600, caiu 0,7% nesta sessão. O alemão DAX recuou 0,9%, com o setor automóvel a penalizar o índice, o francês CAC 40 desceu 1% e o espanhol IBEX caiu 0,6%.