Foi há exatamente 25 anos, a 23 de agosto de 1994, que o jovem empreendedor Jeff Bezos publicou o primeiro anúncio de emprego para aquela que viria a ser a gigante de e-commerce Amazon. A empresa na altura designada “Cadabra, Inc”, procurava um especialista em desenvolvimento de software “extremamente talentoso” que pudesse “ajudar um negócio pioneiro de e-commerce na internet”, lê-se na publicação de Jeff Bezos desta sexta-feira na página pessoal do Instagram. “Parece que foi ontem”, lê-se no texto nostálgico.

Segundo o Business Insider, no anúncio publicado em 1994 já era possível adivinhar os planos que Bezos tinha para o futuro e a sua “obsessão pela rapidez”. Em 1994, o CEO da Amazon procurava alguém capaz de concluir uma tarefa “num terço do tempo que as pessoas mais competentes julgam ser possível”.

A verdade é que, 25 anos depois, a Amazon tornou-se uma das maiores empresas de comércio eletrónico do mundo e ajudou Jeff Bezos a tornar-se o homem mais rico do planeta.

E a ambição não ficou por aqui. Em 2000, fundou a empresa espacial Blue Origin, que atualmente tem vários acordos com a NASA para iniciar as viagens comerciais para o Espaço. Também em terra, Jeff Bezos quer revolucionar as viagens com a entrega de encomendas através de drones.

Quando foi publicado este anúncio, Jeff Bezos ainda não tinha definido o nome da Amazon. Em cima da mesa estavam alguns nomes como “Cadabra, Inc”, tal como se lê no anúncio de emprego, Awake.com, Browse.com e até Relentless.com. Se tentar pesquisar alguns destes links, será automaticamente direcionado para a página oficial da Amazon.

Apesar do sucesso, a obsessão de Bezos já trouxe algumas notícias menos positivas relativamente às condições de trabalho dos colaboradores. Na Amazon Europa, os trabalhadores já revelaram sofrer de excessiva pressão. Segundo a BBC, alguns trabalhadores do Reino Unido já se uniram para reivindicar melhores condições de trabalho.