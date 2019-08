Depois de notícias darem conta de que o INEM não tinha recebido autorização do Ministério das Finanças para renovar a frota de ambulâncias, Mário Centeno responde com 11 números para demonstrar que “o Governo tem vindo a reforçar os meios e o investimento na área da Saúde, com responsabilidade e rigor nas contas públicas”.

Em causa está a aquisição de 75 novas viaturas para a renovação da frota de ambulâncias afetas aos corpos de bombeiros e a delegações da Cruz Vermelha, que compõem os postos de emergência médica. Depois de conhecida a situação, os Ministérios da Saúde e das Finanças adiantaram que estão a trabalhar para desbloquear esta compra.

Apesar dessas garantias, o Ministério das Finanças enviou um comunicado às redações a destacar, em várias áreas, 11 números com o objetivo de mostrar que o Governo libertou mais dinheiro para o INEM. Na frente orçamental, as Finanças salientam um “aumento do orçamento em 30% ao longo da legislatura, representando um reforço de 90% na média anual do investimento”.

Recordam que em 2018 “o orçamento final ficou 19% acima do que foi aprovado como dotação inicial na aprovação do OE, enquanto no orçamento executado, em 2018, houve um aumento de 29% face a 2015. Já neste ano, a dotação inicial do orçamento cresce 12% relativamente à dotação inicial de 2018, correspondendo a mais 11,8 milhões de euros.

O Ministério liderado por Centeno adianta também que se prevê um investimento no valor de 4,295 milhões de euros, “o que representa um aumento de 77% face à execução de 2018″. No que diz respeito aos recursos humanos, a tutela aponta um crescimento de 10% do quadro de pessoal desde 2015, “sendo que já este ano foram autorizados mais 150 profissionais”.

E, finalmente, no tópico que deu origem a esta polémica, sublinha um “aumento dos meios de emergência de 7%, onde se inclui um conjunto de diferentes tipologias de ambulâncias, entre 2015 e 2018″. Assim, “a aquisição de ambulâncias em 2018 correspondeu a um reforço orçamental de cerca de cinco milhões de euros“.

Já a compra neste ano “corresponderá igualmente a um reforço extraordinário do orçamento inicial que não previa este investimento, reforço este que está neste momento a ser analisado”, conclui o Ministério de Centeno.