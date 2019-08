O Ministério da Saúde está a trabalhar com as Finanças para desbloquear a compra de 75 novas ambulâncias para o INEM. A informação foi confirmada esta manhã pelo gabinete de Marta Temido e pelo próprio Mário Centeno, depois de a Lusa ter dado conta que as Finanças barraram a renovação da frota de ambulâncias do INEM afetas aos corpos de bombeiros e a delegações da Cruz Vermelha, que compõem os postos de emergência médica.

“Não é por falta de verbas que as ambulâncias não chegarão”, afirmou o ministro das Finanças, em declarações aos jornalistas, transmitidas pela RTP3, a partir do Tribunal Constitucional, onde Mário Centeno esteve com uma comitiva do PS para entregar as listas de candidatos às eleições legislativas de outubro.

Para a renovação das viaturas, e segundo a Lusa, o INEM apresentou em 2017 um plano plurianual, invocado a “absoluta necessidade de renovação” das ambulâncias, devido à idade das mesmas, muitas delas com mais de 12 anos. O então secretário de Estado Adjunto e da Saúde Fernando Araújo deu aval a este plano e em 2018 foram renovadas 75 ambulâncias dos postos de emergência, ainda entregues pelo anterior ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

Ministério da Saúde e das Finanças a reavaliar situação

Ao final da manhã, depois de o Partido Socialista ter entregado as listas do PS para as legislativas, o ministro das Finanças sublinhou que no ano passado “o orçamento final do INEM ficou 19% acima daquilo que foi aprovado como votação inicial” e, reforçando o que disse o gabinete de Marta Temido, que os investimentos no INEM são feitos em conjunto pelos dois ministérios.

Mário Centeno reforçou ainda que durante este ano já foram feitos “reforços relativamente ao orçamento inicial que crescia 12% face ao ano passado”, dando como exemplos o Tufão Idai, em Moçambique, ou o investimento em outras ambulâncias. O ministro esclarece que para 2019 o orçamento do Instituto de Emergência Média cresceu “muito significativamente” e que “há um reforço de 77% no investimento” do INEM.

Já durante da manhã, o Ministério da Saúde tinha garantido estar a ponderar, em conjunto com as Finanças, as decisões de investimento do INEM quanto à compra de novas ambulâncias.

Em resposta enviada à agência Lusa, o gabinete de Marta Temido indicou que “as decisões de investimento são sempre objeto de cuidada ponderação”, sendo “isso que o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças estão a realizar neste caso”.

O Ministério da Saúde acrescenta que “o reforço do orçamento do INEM foi de 11,8 milhões de euros, em 2019”, cerca de 12% face a 2018, aludindo ao investimento realizado “no robustecimento e modernização dos meios de resposta e emergência”.

PSD exige desbloqueio de verbas e pede intervenção de Costa

O PSD veio, entretanto, manifestar “grande preocupação” face ao bloqueio de verbas do INEM, pedindo “a intervenção do primeiro-ministro”, para que a verba necessária seja desbloqueada de imediato.

Em declarações à agência Lusa, o deputado Duarte Marques recordou que se trata de dinheiro do orçamento do próprio INEM, através de receitas próprias, e diz que o partido vai enviar perguntas aos ministérios das Finanças e da Saúde.