Iniciativa Liberal obrigado a colocar mais homens nas listas

O partido Iniciativa Liberal vai ter de substituir duas mulheres que tinha indicado para a sua lista por Portalegre às eleições legislativas de 4 de outubro por dois homens, depois de a sua lista ser rejeitada pelo tribunal de Portalegre por não cumprir a lei que impõe uma representação de pelo menos 40% de cada género.

A lista do partido por Portalegre era composta apenas por mulheres, mas a decisão do Tribunal vai obrigar a esta reformulação. Em comunicado, o partido diz que não concorda com a decisão, mas que irá fazer essa substituição para que possa concorrer às eleições de outubro e passar a cumprir assim a lei das quotas.

“Apesar de não concordarmos com a lei, iremos substituir duas mulheres na lista por dois homens. Não iremos deixar de dar aos eleitores de Portalegre a possibilidade de votar na Iniciativa Liberal apenas por discordarmos da lei,” disse o partido, que concorre pela primeira vez às legislativas em outubro, num comunicado citado pelo Público e pelo Observador.