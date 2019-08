O Banco Empresas Montepio (BEM), detido pelo Banco Montepio para servir as PME e empresas do middle market, tem três novos administradores, depois de o regulador ter aprovado os nomes de Joana Carvalho, Nuno Mota Pinto e Pedro Ventaneira para o conselho de administração da instituição.

“Joana Carvalho, Nuno Mota Pinto e Pedro Ventaneira assumem, a partir de hoje, as funções de administradores executivos do BEM, na sequência da autorização concedida pelo Banco de Portugal em 9 de agosto”, indicou esta terça-feira a instituição em comunicado.

“Com a aprovação pelo Banco de Portugal dos nomes propostos para o conselho de administração do banco BEM, este órgão passa a contar com cinco administradores executivos: Carlos Leiria Pinto, Joana Carvalho, José Carlos Mateus, Nuno Mota Pinto e

Pedro Ventaneira, cabendo a presidência não executiva a Carlos Tavares”, acrescentou a nota.

À exceção de Joana Carvalho, os outros administradores do BEM integram a comissão executiva do Banco Montepio.

O BEM foi lançado oficialmente no início de abril, oferecendo serviços integrados de banca comercial e de investimento às pequenas e médias empresas e empresas do middle market com volume de negócios acima dos 20 milhões de euros. Mas o seu lançamento não foi bem recebido dentro do Banco Montepio, com críticas à transferência de parte do negócio de crédito às empresas para o recém-criado banco.

Segundo o BEM, a nova administração tem “vasta experiência no sistema financeiro e vai permitir “assegurar a estreita articulação e a coerência com a atividade do Banco Montepio, particularmente nos domínios da gestão e recuperação de crédito, gestão de risco, gestão financeira e negócio internacional”.