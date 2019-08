Lisboa contraria Europa e avança com ganhos ligeiros

A bolsa de Lisboa arranca a sessão a rondar a linha de água, registando ganhos ligeiros. As cotadas do índice de referência dividem-se entre os ganhos e as perdas, fazendo a praça lisboeta oscilar entre verde e vermelho. Enquanto o BCP e a Navigator fazem pressão sobre o índice, a EDP Renováveis e a Nos impulsionam.

O PSI-20 abriu a sessão a subir 0,06% para os 4.809,72 pontos. O BCP prolonga as perdas da última sessão e cai 0,44% para os 0,2036 euros. Em terreno negativo destaque também para o setor papeleiro, com a Navigator a cair 0,73% para os 3,01 euros, e a Altri a recuar 0,35% para os 5,65 euros.

Já nos ganhos destaca-se a EDP Renováveis, que avança 0,95% para os 9,57 euros. As retalhistas também se encontram em terreno verde, com a Sonae a subir 0,61% para os 0,82 euros, e a Jerónimo Martins a valorizar 0,24% para os 14,33 euros. Nota ainda para a Nos, que sobe 0,68% para os 5,21 euros.

A generalidade das praças do Velho Continente começam a negociação no vermelho, enquanto se aguarda o desfecho das conversações na Itália, onde se procura uma saída para a crise política que se instalou depois da demissão de Giuseppe Conte há uma semana. O Stoxx 600 cai 0,09% no arranque desta sessão. O alemão DAX recua 0,3%, o espanhol IBEX 35 cai 0,2% e o francês CAC 40 desce 0,4%. Já o italiano FSTE Mib cai 0,4%.