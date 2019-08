Onde se paga mais para ir ao cinema? E menos?

O cinema pode trazer recordações, suscitar curiosidade, gerar novos conhecimentos… Dependendo do espectador e do filme, a experiência de ir ao cinema pode ter um impacto emocional. Mas não é só esse o efeito. Consoante o país onde se está, pode ter um forte impacto também na carteira.

Em Portugal, uma ida ao cinema custa em média 6,60 euros. Isto só nos bilhetes para um filme em 2D, sendo que pipocas ou refrigerantes podem encarecer a experiência. Já bilhetes para filmes em 3D são, em média, 38% mais caras, segundo os dados da empresa de estatísticas de consumo Picodi.

Se o mercado norte-americano é o que mais produz e o que tem maior destaque a nível global, o cinema português ganha cada vez o interesse do público. Menos de um mês depois de ter chegado às salas, o filme documental “TONY”, de Jorge Pelicano, sobre a vida do cantor Tony Carreira, tornou-se o documentário português mais visto de sempre.

Na mesma semana em que se soube que o documentário foi visto por 36.826 pessoas, chegou às salas de cinema um outro filme que está a criar grande expectativa. “Variações”, um filme de João Maia sobre o barbeiro e músico António Variações (que morreu em 1984 com apenas 39 anos) estreou na passada quinta-feira a cerca de 60 salas de cinema portuguesas.

Se há portugueses a quem o preço do bilhete para ver um destes ou outro filme até pode parecer caro, não há muitos locais onde se encontre mais barato. Na Europa, só mesmo entre países de Leste como a Eslovénia, a Roménia ou a Ucrânia. Mas indo até ao México, é possível ver um filme por apenas três euros.

Bilhetes mais caros do que os das salas de cinema em Portugal é que não é difícil de encontrar. Já aqui ao lado, em Espanha, são precisos, em média, 8,80 euros. Andando mais um pouco até França, já são 13 euros, enquanto no Reino Unido são 13,80 euros. Mas nenhum destes recebe a medalha de ouro. Essa é devida à Suíça, onde os bilhetes de cinema custam, em média, 17,5 euros, de acordo com a Picodi.

Mas há condicionantes. A maior parte das pessoas vão ao cinema no fim de semana e há quem o aproveite para ganhar mais com o negócio. Em Portugal, a prática não é comum, mas há países onde os preços são diferentes consoantes os dias da semana.

Os países onde a diferença entre preços ao fim de semana ou durante os dias de semana é mais profunda são a Indonésia (50%), Japão (38%), Áustria (38%), Ucrânia (22%) e Índia (21%). Ainda assim, nenhum destes países bate a Suíça nos preços médios dos bilhetes de cinema.

