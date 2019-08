Em nenhum outro período da História foi tão fácil criar uma audiência. Com a massificação da internet, plataformas digitais como o Twitter e o Instagram vieram amplificar a voz de pessoas comuns, hoje convertidas em “influenciadores” capazes de atingir nichos específicos. No entanto, as celebridades também se renderam cedo à tendência. E são elas que dominam estas redes sociais em volume de seguidores.

Mas quem são os portugueses com mais seguidores no Twitter e no Instagram? Em ambos os casos, é fácil de adivinhar quem é. Arrisca um palpite? Pois bem: é o craque português do futebol, o madeirense Cristiano Ronaldo, quem lidera o pódio das audiências nas redes sociais… e por uma margem avassaladora. Em relação às restantes posições, o futebol também é rei e senhor. E só no Instagram é que um dos lugares não é ocupado por um futebolista.

Dados recolhidos pelo ECO com recurso à plataforma Social Bakers mostram que o madeirense Cristiano Ronaldo é o português com mais fãs no Twitter. São 79,1 milhões de seguidores. É seguido de muito longe por Nani, com 3,9 milhões de seguidores. Em terceiro lugar está Fábio Coentrão, com 2,4 milhões de seguidores.

O cenário muda de figura no caso do Instagram. Cristiano Ronaldo mantém-se líder, com 178 milhões de seguidores, mas é o futebolista Pepe quem conquista o segundo lugar do pódio: tem 8,3 milhões de seguidores na rede social. A grande diferença está no terceiro lugar, que é ocupado por Sara Sampaio, a conhecida modelo que é um dos “anjos” da marca de lingerie Victoria’s Secret. Tem 7,5 milhões de seguidores na rede social.

