Número de novas reformas no Estado aumentou 20%

Nos primeiros sete meses deste ano foram já 6.147 os trabalhadores da Função Pública que se aposentaram. Assim, até julho, o contingente de novos beneficiários da Caixa Geral Aposentações (CGA) cresceu 19,5%, um número que se traduz numa subida de mil trabalhadores face ao ano anterior.

Em quedas nos últimos anos, o número de novas reformas no Estado volta assim a subir, adianta o Diário de Notícias (acesso pago), citando dados que constam no boletim da Direção-Geral do Orçamento. Até julho do ano passado, o número de novos pensionistas da CGA nunca tinha chegado aos mil.

O valor médio das pensões também aumentou, sendo que quem se reformou em junho deste ano vai ganhar em média mais 125 euros do que um pensionista que se aposentou no mesmo período de 2018. As carreiras contributivas mais longas e os salários mais elevados dos funcionários públicos impulsionam o valor, bem como a diminuição das reformas antecipadas.

Já as cativações não tiveram uma mudança significativa. No primeiro semestre deste ano o ministro das Finanças, Mário Centeno, libertou 70,9 milhões de euros cativados no início de 2019, o que corresponde a 10,9% do valor inicial. Estavam retidos 653 milhões de euros em janeiro, valor que diminuiu para 582,1 milhões de euros em junho.