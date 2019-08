Centeno manteve congelados 812,1 milhões no final de junho

O Ministério das Finanças ainda tem congelados pelo menos 812,1 milhões de euros em verbas dos orçamentos dos diferentes Ministérios no final de junho, entre cativações e o valor congelado através da Reserva Orçamental, de acordo com o Boletim de Execução Orçamental referente ao mês de julho.

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral do Orçamento esta terça-feira, o Ministério das Finanças permitiu o descongelamento de 163 milhões de euros destas verbas entre março e junho.

Os dados demonstram uma execução a um ritmo superior da que se verificava no ano passado, que por esta altura ainda tinha congelados 963,3 milhões de euros.

No início do ano, a lei do Orçamento determinou o congelamento de 1073 milhões de euros de verbas destinadas aos diferentes Ministérios e entidades na sua dependência, apenas menos 13,3 milhões de euros que o valor total congelado em 2018 no respetivo Orçamento do Estado.