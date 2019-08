TAP vai deixar de contar para o défice orçamental

A 15 dias das eleições legislativas, o défice orçamental de 2018 vai ser revisto em baixa. Em causa estão os prejuízos da TAP que deixam de influenciar as contas nacionais. Uma alteração que será comunicada a duas semanas das eleições e que não afetará o valor da dívida pública, avança o Jornal de Negócios (acesso condicionado) esta terça-feira.

De acordo com a mesma fonte, o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai atualizar, a 23 de setembro, a base das contas nacionais e rever o perímetro das Administrações Públicas. Mudanças que serão comunicadas a duas semanas das eleições legislativas de 6 de outubro e que vêm acompanhadas por outras informações com potencial impacto na campanha eleitoral: a revisão em baixa do défice de 2018, que está neste momento apurado em 0,5% do PIB.

Com prejuízos registados na ordem dos 118 milhões de euros, valo que representa 0,006% do PIB, a retirada da TAP das contas terá um impacto reduzido no défice do ano passado. Mas como este indicador se situava em 0,45% do PIB, esta pequena diferença será o suficiente para baixar o valor de referência uma décima, dos 0,5% para 0,4%.

Contactado pelo Jornal de Negócios, o INE recusou concretizar as alterações de perímetro previstas, mas confirmou que “pequenas revisões poderão fazer alterar o défice em percentagem do PIB a uma casa decimal”.

No caso da TAP está em causa a autonomia da gestão já que, apesar de o Estado continuar a controlar 50% do capital da empresa e respetivos direitos de voto, não controla a estratégia da empresa, “mas sim uma influência significativa”, conforme explicado no relatório e contas de 2018 da Parpública.