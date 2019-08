O voo TP283 partiu segunda-feira de Lisboa para Maputo, Moçambique, mas os passageiros ainda não chegaram ao destino. O avião foi obrigado a divergir para Durban, na África do Sul, por causa do mau tempo, cidade onde ainda se encontram esta quarta-feira de manhã, segundo avança a Renascença.

A rádio recolheu o testemunho de um dos passageiros deste avião que denunciou que além do desvio, os passageiros ainda foram retidos dentro da aeronave mais de cinco horas depois de aterrarem em Durban, sem que lhes fosse assegurada alimentação, tendo que esperar mais três horas depois do desembarque até conseguirem que a TAP facultasse um autocarro e um hotel.

Não fosse tudo isto suficiente, e um representante da companhia aérea ainda pediu aos passageiros que partilhassem quarto com desconhecidos que viajavam no mesmo voo, apesar do hotel ter disponibilidade para acomodar todos os passageiros em quartos individuais.

Questionada pela Renascença, a TAP apenas confirma a divergência do voo e nada adianta quanto às acusações apresentadas por este passageiro ou face à possibilidade de reembolso. Adiantou, porém, que os passageiros lesados seguirão viagem para a capital moçambicana durante o dia de hoje, sem avançar qualquer hora.