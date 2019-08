Combustíveis sobem meio cêntimo na próxima semana

Se vai abastecer o depósito do seu automóvel em breve, tenha em atenção que tanto a gasolina como o gasóleo vão registar aumentos de meio cêntimo por litro a partir da meia-noite de próxima segunda-feira, de acordo com a informação avançada por fonte do setor ao ECO.

Assim, concretizando-se estes aumentos, o preço do gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, aumentará para os 1,3385 euros por litro, o valor mais elevado em três semanas, segundo os dados oficiais da Direção-Geral de Energia.

Quanto à gasolina, o aumento de meio cêntimo levará o litro deste combustível para os 1,4919 euros, sendo também o preço mais alto das últimas três semanas.

A evolução dos preços dos combustíveis leva em conta o comportamento da cotação do petróleo e derivados nos mercados internacionais e ainda a cotação da euro face ao dólar na última semana.

Em Londres, o contrato do Brent, que é referência para as importações nacionais, acumula uma valorização de 2,83% desde o início desta semana, cotando nos 61,02 dólares por barril. Nos EUA, o crude também regista variação semanal positiva, de 3,77%, estando a transacionar nos 56,21 dólares. A subida do “ouro negro” esta semana teve sobretudo a ver com o alívio no discurso em Washington e Pequim em torno da guerra comercial.

Os preços ao consumidor final podem diferir de posto de abastecimento para posto de abastecimento.

(Notícia atualizada às 10h57)