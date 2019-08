Hoje nas notícias: passes, carros elétricos e Fisco

A modalidade que permite a agregados familiares pagarem no máximo 80 euros pelo conjunto de passes mensais já foi pedida por mais de 2.500 famílias na capital. Os incentivos do Estado para a compra de carros elétricos estão a ser usados, maioritariamente, por empresas. Aproximadamente 80 mil empresas vão ser alvo de inspeções “amigáveis” por parte do Fisco, numa ação que tem como objetivo incentivar o cumprimento das obrigações. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Já foram entregues 2.500 Passes Família na Grande Lisboa

Em menos de um mês, entre 22 de julho e 16 de agosto, 2.564 famílias na Grande Lisboa pediram o passe Navegante Família. Esta modalidade, que estabelece 80 euros como preço máximo do conjunto de passes mensais de um agregado abrangido, é pedida por famílias que têm, em média, 3,7 membros, o que eleva o número de utentes abrangidos para mais de nove mil. A modalidade ainda não está disponível no Porto.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Maioria dos incentivos para compra de carros elétricos é utilizada por empresas

O Estado está a incentivar a compra de veículos elétricos. Através do Fundo Ambiental, o Executivo subsidia com 3.000 euros os particulares que comprarem um carro elétrico. Já o montante destinado às empresas é de 2.500 euros. Segundo os dados do Ministério do Ambiente e Transição Energética (MATE), das 988 candidaturas já validadas, 684 são de empresas — o que representa 69% do total –, sendo as outras 304 destinadas a particulares. Há ainda 439 candidaturas por validar e 91 já foram excluídas.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Fisco avança com inspeções “amigáveis” a 80 mil empresas

A Autoridade Tributária vai lançar uma ronda de inspeções a empresas criadas no último ano com intenções amigáveis. O objetivo é incentivar estas novas sociedades a cumprir com as suas obrigações fiscais e alertar para eventuais falhas ou esclarecer dúvidas, numa ação que deverá abranger 80 mil empresas, detalha o Jornal de Negócios. Construção civil, restauração e alojamento devem ser os principais setores visados.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Carros a gasolina feitos em Portugal triplicam

No ano passado, as fábricas portuguesas fabricaram mais de 148 mil automóveis a gasolina, quase o triplo face a 2017 (51.165 veículos). Segundo o Jornal de Negócios, pela primeira vez em 15 anos, as vendas de ligeiros de passageiros com motores a gasolina superaram os veículos a gasóleo. Nos primeiros sete meses desde ano, 50,9% dos automóveis deste segmento são a gasolina, ao passo que 39,7% são a gasóleo. Já as vendas dos carros elétricos representam 2,95% e os híbridos 1,7%.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Centenas de motoristas em risco de perder licenças por corrupção

Um esquema que permite renovar cartas e documentos sem formação foi utilizado por centenas de motoristas de plataformas de transporte, como a Uber e a Cabify, bem como condutores de veículos pesados. Devido a este esquema, cerca de 400 motoristas encontram-se em risco de perder licenças e cartas de condução, por corrupção.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).