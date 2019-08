Uma operação de hackers para colocar implantes de monitorização em iPhones esteve em curso durante pelo menos dois anos, descobriram investigadores da equipa de segurança externa da Google. Para que o dispositivo ficasse comprometido bastava aceder a um dos sites inseridos na operação.

Foi através das páginas em questão que o malware foi implementado nos telemóveis, ao longo de 30 meses, de acordo com o The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês). A operação foi descoberta e terminada no início do ano, sendo que a Google alertou a Apple em fevereiro, que lançou uma atualização para corrigir o problema.

Os sites foram visitados milhares de vezes por semana por utilizadores que não suspeitavam de nada, que foram afetados mesmo sem interagir com a página. Depois disso, os hackers conseguiam ter acesso a vários dados, como localização e passwords. Quando o telemóvel era reiniciado o elemento de monitorização era apagado da memória, mas os hackers tinham já na sua posse várias senhas de acesso.

O caso foi publicado no blog do Project Zero, a equipa de segurança externa da Google que procura vulnerabilidades em várias empresas. A equipa revela ainda que só deu sete dias para a Apple corrigir o problema, sendo que normalmente dá 90 dias aos programadores, o que pode ser um indicador da gravidade da situação.