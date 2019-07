Após uma década, a Alphabet destronou a Apple. A dona do Google é a nova “rainha do dinheiro”, passando a ser a empresa com as reservas de liquidez mais elevadas do mundo. Ascendem a 117 mil milhões de dólares, o equivalente a cerca de 105 mil milhões de euros, revelam dados recentes citados pelo Financial Times.

A subida à primeira posição do pódio dos maiores “cofres de dinheiro” deve-se a dois efeitos: por um lado, o aumento das reservas da Alphabet, por outro a redução do dinheiro em caixa da Apple.

A alteração na classificação acontece, no seguimento do esforço da fabricante do iPhone em reduzir as reservas de liquidez, acontecendo seis anos após as primeiras pressões exercidas pelo investidor ativista Carl Icahn nesse sentido. As disponibilidades da Apple, líquidas de dívida, caíram para 102 mil milhões de dólares (perto de 92 mil milhões de euros), aquém do recorde de 163 mil milhões que se registava no final de 2017.

Já a Alphabet viu as suas reservar financeiras moverem-se em sentido oposto. Estão atualmente nos 117 mil milhões de dólares, tendo “engordado” perto de 20 mil milhões de dólares no mesmo espaço de tempo.

A ascensão da dona do Google rumo ao topo do ranking de liquidez empresarial expõe a sua riqueza e poder num período politicamente sensível. Foi multada em 8,2 mil milhões de euros por práticas anticoncorrenciais na União Europeia nos últimos dois anos, ao mesmo tempo que enfrenta um escrutínio apertado em Washington.

A empresa também fica exposta ao escrutínio dos investidores que colocam em causa a opção da empresa em privilegiar “encher os cofres” de dinheiro em vez de o usar para recompensar os acionistas com recompras e dividendos, modelo que tem sido seguido pela Apple.