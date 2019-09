Queixas sobre manuais escolares reutilizados aumentam

Há cada vez mais relatos de reclamações em relação aos manuais escolares reutilizados entregues às famílias. Os pais queixam-se de livros escritos, desenhados e pintados sem existir qualquer tomada de posição por parte das escolas, responsáveis por avaliar a capacidade de reutilização dos manuais.

A maioria das reclamações apresentadas pelos pais ao Portal da Queixa visa os livros do 1º ciclo, apesar de esta medida abranger todos os anos de escolaridade obrigatória.

O presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), Jorge Ascenção, em declarações ao Diário de Notícias (acesso pago) acusa as escolas de descurarem a avaliação dos livros, cedendo à pressão de um concurso que beneficia com um montante de 10 mil euros as 20 instituições com maior taxa de reutilização.

Confrontado com as críticas, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, garante que as escolas não foram influenciadas pelo prémio, “até porque não querem ter problemas com os pais”, cita o jornal.

Perante esta situação, o representante da associação de pais aconselha os encarregados de educação a verificarem os livros assim que os receberem e a reclamarem se considerarem não estarem aptos para serem reutilizados. Em resposta ao Diário de Notícias, o Ministério da Educação reforça o conselho, afirmando que os pais devem “dirigir-se às escolas e solicitar que este tipo de situações sejam corrigidas”.