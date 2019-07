Após a introdução de manuais escolares gratuitos no Orçamento de Estado 2019, o Executivo decidiu alargar a medida aos alunos do ensino público até ao 12.º ano de escolaridade, com efeito já no próximo ano letivo. Esta terça-feira começa o prazo para as famílias se inscreverem na plataforma a partir da qual serão atribuídos os vouchers com os quais podem levantar os seus manuais escolares.

No entanto, segundo avança o Diário de Notícias, nem todos os anos vão ser já abrangidos. A partir de hoje serão disponibilizados os vouchers para os estudantes dos 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos. Os restantes anos (1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos) vão receber os livros gratuitos apenas a partir do dia 1 de agosto.

Este faseamento é, para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, “inteligente”. Isto porque espera-se uma grande afluência de pessoas a aceder ao site da plataforma no mesmo dia. “Temos de notar que o número de anos abrangidos pelos manuais gratuitos vai duplicar, portanto parece-me bem que haja esta calendarização que evite que os pedidos se concentrem todos na mesma altura” e para que “o êxito do programa não fique comprometido”, afirmou Filinto Lima.