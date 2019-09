O governo de Boris Johnson acabou de perder a maioria parlamentar no seguimento da decisão de Phillip Lee, deputado conservador, de trocar de bancada, apoiando agora os Liberais Democratas (Lib Dem). A perda de maioria efetiva no Parlamento, porém, não significa a perda de apoio maioritário em prol do Brexit, já que há deputados de diferentes partidos com posições distintas às “oficiais” dos seus grupos parlamentares.

“Depois de muita consideração, cheguei à conclusão que não mais é possível continuar a servir os melhores interesses dos meus representados e do meu país como membro do Parlamento pelos Conservadores”, afirmou Phillip Lee sobre a decisão, divulgando publicamente a carta enviada a Boris Johnson a justificar a opção.

“Este Governo conservador está a procurar um Brexit prejudicial de forma agressiva e sem princípios. Está a colocar em risco vidas e meios de subsistência de forma desnecessária e em séria ameaça a integridade do Reino Unido. De forma mais abrangente, está a minar a economia, a democracia e o lugar do nosso país no Mundo. Está a recorrer à manipulação política, bullying e a mentiras. E está a fazê-lo de forma deliberada”, acusa o novo membro dos Lib Dem na carta a Johnson.

“É com muito gosto que recebemos Phillip Lee nos Lib Dem nesta altura crucial. Traz consigo quase dez anos de experiência parlamentar e décadas de experiência profissional. Partilha connosco o compromisso para prevenir um no deal Brexit desastroso e para travar o Brexit de uma vez”, reagiu por seu turno Jo Swinson, a líder dos Lib Dem.

A Câmara dos Comuns voltou ao trabalho esta terça-feira depois da pausa de verão, tendo apenas três dias de trabalho para a oposição tentar travar uma saída descontrolada da União Europeia, devendo avançar com uma moção nesse sentido. A moção pode ser apresentada ainda esta terça-feira, não existindo certezas sobre o resultado da mesma já que, tal como antes salientado, este é um tópico onde muitos deputados votarão de forma ‘desalinhada’ à posição oficial do seu partido — desde logo alguns conservadores como Philip Hammond, que poderão apoiar a moção.

O momento em que Lee troca de bancada: