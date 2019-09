Ganha o que merece? Faça as contas na calculadora salarial

A empresa de recrutamento Hays lançou a Calculadora Salarial Hays, para profissionais qualificados, onde pode comparar se o seu salário é justo no mercado de trabalho atual. Para fazer estes cálculos, a Hays tem em conta a região, a área de especialidade, o setor, a função, o tipo de organização, o tempo de experiência na profissão e o salário bruto anual. A comparação é feita a partir dos dados fornecidos pelas tabelas salariais do Guia do Mercado Laboral 2019, lançado em dezembro do ano passado.

Segundo o guia, “o pacote salarial tem ganho cada vez mais importância na vida dos profissionais e o salário é a principal motivação para uma mudança e recusa de uma oferta de emprego.”

O Guia de Mercado Laboral 2019 revela que 42% dos profissionais desempregados recusaram ofertas de emprego no ano passado devido à insatisfação com os salários. No mesmo estudo, a Hays apontava que 70% dos profissionais ponderavam mudar de emprego ao longo deste ano.

“Foi realizada uma análise comparativa entre o que os profissionais no ativo mais valorizam num potencial empregador e a avaliação que os empregadores fazem dos pontos fortes da sua empresa. Foram identificadas algumas discrepâncias interessantes, que poderão ser a chave para a atração e retenção de talento”, sublinhava Carlos Maia, diretor regional da Hays Portugal, à data de lançamento do estudo.

Em 2018, os cinco principais motivos para os profissionais qualificados terem recusado uma oferta de emprego foram: o salário, desinteresse no projeto, condições contratuais e ofertas desadequadas à formação.

Para elaborar o Guia Laboral do Mercado Laboral 2019, a Hays analisou as motivações preferenciais de profissionais e empresas através de um inquérito anónimo com base nas respostas de 3.136 profissionais qualificados e 603 empregadores, abrangendo as regiões do Norte, Centro e Sul de Portugal Continental.