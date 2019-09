Depois de o Instagram ter iniciado o teste em alguns países, é a vez do Facebook. A rede social liderada por Mark Zuckerberg está a considerar ocultar, também, o número de likes nas publicações dos utilizadores que constam do feed de notícias, avança o Tech Crunch (acesso livre, conteúdo em inglês).

O objetivo é evitar que os utilizadores se comparem uns com os outros ou que sintam que fizeram publicações “inadequadas” quando não receberam tantos gostos como em publicações anteriores. Além disso, o Facebook quer evitar que os utilizadores eliminem publicações pelo simples facto de não terem alcançado o número de likes que desejavam.

Se a rede social decidir avançar com este modelo que esconde o número de gostos, é provável que o faça gradualmente, tal como tem feito no Instagram (que também é do Facebook), cujo modelo começou por ser testado no Canadá e, depois, estendeu-se a outros seis países: Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Itália, Irlanda e Japão.

Esta alteração torna apenas público o nome de alguns amigos em comum que tenham gostado da publicação e não, como ainda acontece, o número total de gostos.

Quando anunciou que iria iniciar a testar este modelo, o Instagram explicou que a mudança pretendia “levar as pessoas a focarem-se nas fotos e vídeos que partilham e não no número de likes que conseguem ter”, revelando impactos positivos na saúde mental.