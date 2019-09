Morreu Robert Mugabe, ex-presidente do Zimbabwe

O ex-presidente do Zimbabwe Robert Mugabe morreu esta sexta-feira aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante mais de três décadas, anunciou o atual chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa.

“É com muita tristeza que anuncio a morte do pai fundador e ex-presidente do Zimbabwe, major Robert Mugabe”, disse Emmerson Mnangagwa na sua página do Twitter.

“Mugabe foi um ícone da liberação, um pan-africanista que dedicou a sua vida à emancipação do seu povo”, acrescentou o presidente do Zimbabwe na rede social.

Mugabe foi o primeiro presidente do Zimbabwe pós-independência. Ocupou a cadeira do poder durante 37 anos, tendo renunciado ao cargo com 93 anos.