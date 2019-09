A Multimédia Outdoors Portugal (MOP) decidiu homenagear os outdoors. Para isso, lançou o desafio a 16 agências criativas: ofereceu-lhes um outdoor e deu-lhes espaço para decidirem o que fazer com ele. Depois de receberem o seu próprio formato, cada agência terá de “desenvolver uma ideia fora do formato” até dia 18 de setembro.

“Numa altura em que todo o mercado publicitário e o outdoor vivem um período de viragem”, a MOP decidiu homenagear o outdoor, refere a empresa em comunicado, acrescentando que este é “o [meio] mais antigo de todos, é aquele que tem audiência sempre garantida”. No ano passado, o outdoor cresceu 4,5%, estando a passar por uma fase de digitalização.

Para isso, a MOP lançou uma campanha fora do formato, ou seja, desafiou 16 agências criativas — selecionadas de acordo com o ranking nacional e inscrições de trabalhos em Cannes –, oferecendo-lhes um outdoor e dando-lhes a oportunidade de “fazerem com ele o que bem entenderem”. Está aberta a porta a aparecerem outdoors fora da caixa.

“O outdoor é um meio que está nas nossas vidas, diariamente, faz parte da nossa paisagem. A MOP, sem briefing, desafia os criativos a transformar os espaços em obras de arte. Aqui o que conta é o meio; a mensagem é livre e esperamos muita criatividade, para surpreender as pessoas”, diz Vasco Perestrelo, CEO da MOP, citado em comunicado.