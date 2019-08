Na cidade portuária de Antuérpia, na Bélgica, um dos barcos que poderá encontrar parado na doca de Willemdok é, na verdade, um escritório flutuante que acolhe a sede oficial da agência de publicidade belga Friendship, O Friendship Boat é um escritório flutuante, e móvel, que foi transformado para criar o equilíbrio perfeito entre os negócios e a criatividade. O barco foi renovado o ano passado pelo ateliê de arquitetura Lucas Freire Architecture.

No interior há salas de reuniões, áreas lounge, e ainda um bar e uma zona verde. Para os arquitetos que pensaram nesta remodelação, o objetivo do Friendship Boat era criar o ambiente perfeito para estimular a criatividade e para “pensar fora da caixa”. Também as cores não foram escolhidas ao acaso. Dentro do barco, o branco é utilizado para circular, o azul para trabalho e o amarelo para zonas sociais.

Aqui, trabalha-se no mar e entra-se a bordo para uma reunião. No convés organizam-se encontros informais, onde acontecem as famosas festas depois do trabalho. Na sede da Friendship não há vizinhos e, em caso de necessidade, a morada pode mudar facilmente.





















Sustentabilidade

A transformação do Friendship Boat foi feita a pensar num futuro mais “verde”, por isso também os sistemas de energia são sustentáveis. A energia é produzida por painéis solares combinados com baterias de carros elétricos. A água que é utilizada no interior do barco, na casa de banho, cozinha e outras divisões, é água da chuva filtrada.

O atual escritório da Friendship era no passado o barco Badboot, um barco com uma piscina flutuante que, em 2015, afundou parcialmente. A renovação valeu ao escritório de arquitetura o prémio platina nos Muse Design Awards, na categoria Design de Interiores, em junho deste ano, e o 2019’s Most Innovative Architectural Practice, pela revista Lux Life Magazine. Os arquitetos foram ainda distinguidos pelos prémios de arquitetura Dezeen, na lista das melhores ideias para design de interiores em 2019.