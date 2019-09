Empresas mundiais emitiram dívida recorde na semana passada

As empresas mundiais emitiram 140 mil milhões de dólares de dívida na semana passada, um nível nunca antes visto, tirando partido dos baixos custos de financiamento praticados no mercado, de acordo com a empresa Dealogic, noticia o Financial Times.

Só as empresas norte-americanas foram responsáveis por mais de metade das obrigações colocados no mercado, com empresas como a Apple ou a Wirecard a recorrerem a estas emissões de dívida.

Só na primeira semana de setembro, as empresas emitiram tanta dívida como no total do mês de agosto.

Numa altura em que as taxas de juro da dívida soberana estão em terreno negativo e os depósitos têm taxas negativas, os investidores estão à procura de investimentos onde possam parquear o seu dinheiro e ainda ganhar um juro mais alto.

As condições praticadas no mercado fizeram com que o valor da dívida emitida fosse o mais alto de sempre, mesmo sem um negócio de grande envergadura por detrás destas emissões, como foi o caso em 2016 ou em 2012, com os negócios da Anheuser-Busch InBev ou da Verizon, respetivamente.