França ameaça vetar novo adiamento do Brexit

O Governo francês ameaçou vetar um novo adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia devido à falta de progressos nas negociações, e insiste que os britânicos têm de dizer aos responsáveis europeus quais são os seus planos.

O Parlamento britânico aprovou na semana passada uma norma que obriga o governo liderado por Boris Johnson a pedir um adiamento do Brexit caso o Executivo britânico não chegue a acordo com os líderes europeus sobre a forma de saída. Em resposta, Boris Johnson disse que preferia morrer numa valeta do que pedir um novo adiamento.

Num sinal de que as negociações não estão a avançar, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse este domingo que a situação “é muito preocupante”. “Os britânicos têm de nos dizer o que querem”, acrescentou.

Sobre o possível pedido de extensão da data de saída, que seria o terceiro adiamento em apenas um ano, o chefe da diplomacia francesa recusou o cenário, dizendo que a União Europeia não pode estar a fazer o mesmo recorrentemente.

“Nós não vamos fazer isto a cada três meses”, disse Jean-Yves Le Drian.

A França é um dos países que já está a simular um cenário em que o Reino Unido sai da União Europeia sem acordo. Este cenário, para o Executivo francês, é dado como o mais provável e, por essa razão, os responsáveis assumem que esse será o resultado final.