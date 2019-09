A ministra britânica do Trabalho e das Reformas, Amber Rudd, anunciou este sábado a sua demissão em protesto contra a expulsão de militantes do Partido Conservador pelo Governo de Boris Johnson relacionada com a crise do ‘Brexit’.

“Não posso ficar enquanto conservadores bons, leais e moderados são expulsos”, declarou em comunicado a ministra e deputada, numa referência à expulsão de 21 deputados ‘tories’ que esta semana votaram com a oposição um projeto de lei para evitar um ‘Brexit’ sem acordo.

O Governo de Boris Johnson está confrontado com uma profunda crise após ter decidido em agosto suspender as sessões parlamentares a partir de meados da próxima semana, uma medida rejeitada por uma parte dos conservadores e pelos partidos da oposição.

Em declarações ao Sunday Times, Rudd acrescentou que vai abandonar o grupo parlamentar conservador e tornar-se deputada independente.

Boris Johnson tem defendido que o Reino Unido deve sair da União Europeia em 31 de outubro, incluindo na ausência de um acordo com o bloco comunitário.

Esta semana, Jo Johnson, irmão do primeiro-ministro, também deixou o Governo ao alegar incompatibilidade entre “lealdade à família e o interesse nacional”.