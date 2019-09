A Universidade NOVA de Lisboa ocupou todas as vagas que tinha disponíveis na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior do ano letivo que agora começa, colocando 2.577 alunos, anunciou a Universidade em comunicado.

De acordo com a NOVA de Lisboa, esta terá sido mesmo a única universidade generalista a conseguir ocupar 100% das vagas na primeira fase.

A universidade diz ainda que este é o melhor resultado de sempre: “Estes resultados são motivo de orgulho para a NOVA e refletem a confiança que as famílias portuguesas têm em nós, com as quais mantemos o compromisso da excelência da qualidade do ensino, enquanto universidade inovadora que tem sabido preparar os seus estudantes para os desafios do futuro, atraindo e produzindo talento”, diz no mesmo comunicado João Sàágua, reitor da Universidade NOVA de Lisboa.