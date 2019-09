Lisboa segue ganhos da Europa. Galp e BCP dão energia

A bolsa nacional arrancou a semana em alta, em linha com as pares europeias numa altura em que os investidores estão já de olho na reunião do Banco Central Europeu na próxima quinta-feira em que é esperado o anúncio de um programa massivo de estímulos monetários. Em Lisboa, o destaque positivo recai sobre a Galp e o BCP que dão gás ao PSI-20.

O índice PSI-20 valoriza 0,21%, para os 4.978,89 pontos, com 12 dos seus 18 títulos em alta e apenas quatro em queda. Na Europa, o Stoxx 600 avança 0,1%.

A Galp Energia é uma das principais responsáveis pelo avanço da bolsa nacional. As suas ações somam 0,58%, para os 13,075 euros, num dia marcado pela valorização das cotações do petróleo.

Tanto o preço do brent transacionado em Londres como do crude negociado em Nova Iorque aceleram mais de 1%. “Esta subida é explicada pela substituição do Ministro do Petróleo da Arábia Saudita que os investidores interpretaram como uma intenção do Reino de continuar a querer garantir que os cortes de produção do cartel sejam mantidos”, explica o BPI no seu diário de bolsa desta segunda-feira.

A contribuir para o rumo positivo da praça lisboeta está ainda o ganho de 0,66%, para os 19,95 cêntimos por ação das ações do BCP.

Em alta está ainda a Nos, cujos títulos valorizam 0,78%, para os 5,20 euros, depois de a empresa ter informado que a Fitch confirmou a notação de rating de crédito de longo prazo de BBB, com um outlook estável. Para a Fitch, esta classificação reflete a solidez da sua posição e confirma um perfil operacional que combina indicadores de desempenho (KPI) bem estabelecidos e consistentemente positivos, a diversificação das suas receitas, crescimento sólido.

Já a EDP Renováveis destaca-se nas perdas, com as suas ações a recuarem 0,97%, para os 10,16 euros, travando assim um ímpeto mais positivo da bolsa nacional neste arranque de semana. De referir que a empresa liderada por Manso Neto tem sido o melhor performer do PSI20 nos últimos dois meses.

“Após a forte valorização e a resiliência demonstrada nesse período, alguns indicadores técnicos de curto prazo estão a atingir níveis extremos”, dizia ainda o BPI esta manhã relativamente a este título.

