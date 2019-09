A Land Rover apresentou o novo Defender, modelo icónico todo-o-terreno da marca britânica descendente do Série I, que começou a ser produzido nos anos 40. Conhecido pela resistência e robustez nas condições mais adversas, o Defender atravessou gerações, marcando a história dos veículos todo-o-terreno em todo mundo até ao início de 2016, ano em que viu a sua produção ser suspensa pela marca.

Depois de repensada toda a engenharia, construção e design, a Land Rover lançou agora a reinterpretação do veículo para o século XXI, sem ignorar a identidade que o definiu desde sempre. “O novo Defender respeita o seu passado, mas não é limitado por este. A sua personalidade única é realçada pelo perfil distinto e proporções equilibradas, o que o torna extremamente desejável e muito capaz: um 4×4 visualmente atraente que conjuga a sua integridade de design e engenharia com um compromisso inabalável”, afirma Gerry McGovern, Chief Design Officer da Land Rover.

Assim, o Defender que sai agora para a estrada… ou para terrenos mais desafiantes, tem a carroçaria Land Rover mais rígida de sempre. A tração Integral AWD permanente é agora auxiliada por um sistema inovador que permite configurar as definições individuais do veículo de acordo com a preferência do condutor e adaptá-las às condições de cada momento. No próximo ano a Land Rover prevê lançar uma versão do Defender com um motor híbrido elétrico plug-in (PHEV).

A Land Rover continua a manter a designação dos modelos que o veículo tinha até a sua produção ser interrompida – o Defender 90 e 110. O 110 encontra-se disponível com uma configuração 5+2, quatro pacotes de acessórios diferentes (Explorer, Adventure, Country e Urban) e 170 acessórios individuais. Em complemento, a família é completada com um Defender 90, mais pequeno e com versões comerciais versáteis e robustas. O Defender 90 encontra-se disponível a partir de 80.500€ e o 110 a partir de 87.344€ em Portugal.

Veja na fotogaleria em baixo alguns modelos históricos e a evolução do Defender até aos dias de hoje.