Revista de imprensa internacional

Nos Estados Unidos, a agência de notação financeira Moddy’s reduziu a classificação do crédito da Ford para a categoria de ‘lixo’, devido à debilidade financeira da empresa. Por outro lado, os procuradores-gerais de 50 estados e territórios norte-americanos abriram uma investigação à Google por uma suposta violação das leis antimonopólio. Na Alemanha, durante o lançamento do carro elétrico da Volkswagen, o presidente executivo do grupo pediu ao Executivo uma extensão dos incentivos públicos aos veículos elétricos usados.

AFP

Moody’s baixa rating da Ford e coloca-a na categoria de ‘lixo’

A Moddy’s anunciou que baixou a notação financeira da Ford para um nível especulativo, ou seja, caiu para a categoria de ‘lixo’. A classificação é explicada pela debilidade financeira da empresa, que está a passar por um processo de restruturação. De acordo com a explicação da agência norte-americana, o desempenho da empresa piorou “num período em que as condições globais do mercado automóvel foram bastante saudáveis”. A Moddy’s estima ainda que a Ford passe por um momento longo de reestruturação, que só deverá terminar em 2023, e que enfrentará alguns desafios, dadas as mudanças existentes no mercado automobilístico. Leia a notícia completa na AFP (acesso livre/ conteúdo em português).

Expansión

CEO da Volkswagen pede extensão dos incentivos públicos aos veículos elétricos usados

O presidente executivo da Volkswagen, Herbert Diess, defendeu uma política de incentivos públicos para o mercado de veículos elétricos usados, porque considera que “é importante a mobilidade elétrica estar disponível para pessoas com baixos salários e para as pequenas e médias empresas” (PME). Nesse sentido, pediu a criação de “incentivos inteligentes”, dando como exemplo a criação de isenções fiscais para as pequenas empresas que aderem a este tipo de mobilidade ou “estabelecer um fundo que permita o carregamento gratuito para quem comprar um veículo elétrico por menos de 20.000 euros”. O grupo Volkswagen apresentou na segunda-feira, em Frankfurt, o primeiro carro elétrico da nova era da marca, o Volkswagen ID.3. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre/ conteúdo em espanhol).

Financial Times

EUA abrem investigação à Google por práticas de monopólio

Os procuradores-gerais de 50 estados e territórios dos Estados Unidos anunciaram esta segunda-feira uma megainvestigação contra a Google por uma suposta violação das leis antimonopólio. Em causa estará o domínio da gigante tecnológica nas áreas de pesquisa e publicidade. O procurador-geral do Texas, Ken Paxon, sublinhou que “não há nada de errado no facto de a Google se tornar numa das maiores companhias, caso isso aconteça através da livre concorrência económica”, no entanto, aponta algumas evidências relativas às práticas comerciais da empresa que podem “prejudicar a escolha do consumidor, abafar a inovação, violar a privacidade dos utilizadores e colocar a Google no controlo do fluxo e disseminação de informações online”. Esta investigação envolve todos os estados dos EUA, exceto a Califórnia, onde é a sede da empresa, e o Alabama, assim como, Washington DC e Porto Rico. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado/ conteúdo em inglês).

CNN

Chefe do Governo de Hong Kong considera que é interferência dos EUA nos protestos da cidade é “extremamente inapropriada”

A líder do Governo de Hong Kong disse esta terça-feira que a interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da cidade é “extremamente inapropriada” e que qualquer ingerência ameaça os interesses económicos que ambos partilham. Carrie Lam deixou ainda um aviso aos manifestantes, que no domingo se reuniram junto ao consolado norte-americano em Hong Kong para pedirem aos EUA que se certifiquem anualmente que a cidade asiática permanece autónoma em relação à China continental, esperando que “ninguém em Hong Kong se mobilize para pedir aos Estados Unidos que adotem essa lei”. Caso Washington conclua que a autonomia de Hong Kong está ameaçada, a cidade pode perder alguns privilégios com os EUA. Leia a notícia completa na CNN (acesso livre/conteúdo em inglês).

Angop

Presidente angolano exonera secretária de Estado para a Juventude

A secretária de Estado para a Juventude do Governo de Angola, Guilhermina Alcaim, foi exonerada pelo Presidente da República, João Lourenço, tendo sido anunciada a nomeação de Fernando Francisco João para o cargo. Esta exoneração surge depois de na sexta-feira a Feira de Oportunidades de Emprego, Estágio e Formação Profissional ter tido um elevado fluxo de jovens à tenda principal, que resultou em pessoas deitadas ao chão, dezenas de currículos amassados, óculos partidos, peças de calçado, perucas e até manchas de sangue. Esta situação deu a origens a grandes contestações. Leia a notícia completa na Angop (acesso livre/conteúdo em português).