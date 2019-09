As 100 empresas mais valiosas do mundo atingiram uma capitalização bolsista de 21,1 biliões de dólares (cerca de 19,1 biliões de euros) no primeiro trimestre deste ano. No topo do ranking estão a Microsoft, Apple e Amazon, revela um relatório da PwC de julho, com dados referentes a 31 de março.

Este valor representa um acréscimo de 5% relativamente ao ano anterior, de acordo com o relatório da consultora. No entanto, a PwC alerta que este crescimento é inferior ao registado no ano passado, quando a valorização em bolsa cresceu 15%, revelando, por isso, “condições de mercado mais incertas e complicadas”.

Entre as 100 empresas mais valiosas em bolsa, 54 estão sediadas nos Estados Unidos e, no seu conjunto, representam cerca de 63% da fatia global.

No pódio está a Microsoft (avaliada a 31 de março em 819,7 mil milhões de euros), seguida da Apple (811,6 mil milhões de euros) e da Amazon (792,5 mil milhões de euros). Segundo os dados da PwC, é a primeira vez em sete anos de hegemonia que a Microsoft ultrapassa a Apple.

Na quarta posição está a Alphabet, dona da Google (avaliada em 740 mil milhões de euros), seguida pela Berkshire Hathaway (447,4 mil milhões), do Facebook (431,1 mil milhões), da Alibaba (427,5 mil milhões), Tencent (396,7 mil milhões) e da Johnson & Johnson (336,9 mil milhões). Nesta lista há oito novas empresas, de países como a Arábia Saudita e Índia.

O setor tecnológico continua a dominar o topo do ranking, juntamente com o comércio eletrónico. No entanto, a área da saúde, serviços ao consumidor e o setor das telecomunicações apresentaram um maior crescimento (15%), quando comparadas com os 6% a mais do setor tecnológico. Por outro lado, o setor financeiro obteve um declínio de 3% no mercado de capitais.

China e Estados Unidos dominam o mercado de unicórnios, isto é, empresas de capital fechado avaliadas em mais de mil milhões de dólares, sendo que quase metade do total eram norte-americanas (48%) e 31% chinesas. Entre as empresas fundadas por portugueses com estatuto de unicórnio está a Outsystems , Farfetch e a Talkdesk.