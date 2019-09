CGTP exige aumento de “90 euros para todos os trabalhadores”

Aumentar o salário mínimo nacional em 90 euros, tanto no setor privado como no público, independentemente da profissão, foi a “proposta reivindicativa” da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) “para toda a contratação coletiva”. Em entrevista ao Público e à Renascença, Arménio Carlos diz que vai negociar com as entidades patronais e com o Governo nesse sentido.

“É fundamental acabar com os baixos salários”, começou por dizer o sindicalista, explicando que hoje há “2.240.000 trabalhadores com salários líquidos mensais que não ultrapassam os 900 euros”, enquanto 23% não recebem o salário mínimo nacional (SMN). “Este é o momento para promover um aumento significativo dos salários dos trabalhadores em Portugal”, sublinhou.

E como se fará isso? Arménio Carlos respondeu. “Com um aumento nominal de 90 euros para todos os trabalhadores, independentemente da profissão, seja no setor privado ou no público, em janeiro. Esta é a nossa proposta reivindicativa para toda a contratação coletiva para negociar com entidades patronais e Governo”.

Nas pensões, a CGTP diz não ter definido um valor, embora seja “necessário mexer na lei”. “Queremos uma atualização global das pensões que melhore o poder de compra de todos os pensionistas”, disse.

Relativamente ao aumento do salário mínimo nacional, o secretário-geral da CGTP quer ver esta subida acontecer “a curto prazo”. “Temos uma proposta que pode ser negociada num período de tempo” e que “pode não chegar ao final da legislatura”.