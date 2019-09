O paralelepípedo pequeno cabe bem na ponta dos dedos. Não parece mas, o que temos entre mãos é o cigarro eletrónico da JUUL, unicórnio norte-americano e considerado um dos maiores unicórnios do mundo.

A JUUL anunciou, esta manhã, num encontro com jornalistas, que vai começar a operar em Portugal. A escolha do país para continuar a expansão europeia está relacionada com a dimensão do mercado — existem em Portugal 1,6 milhões de fumadores adultos, de acordo com o portal de estatística da saúde da DGS — e, todos os anos, cerca de 10% das mortes no nosso país são atribuídas a doenças relacionadas com o tabaco. A empresa planeia lançar, a partir do próximo mês de outubro, operação em território nacional (exceto ilhas) e quer fazê-lo a partir de 4.000 pontos de venda entre os quais estações de abastecimento de combustível, tabacarias e lojas de conveniência.

“Portugal é um passo importante no nosso caminho”, disse Adam Bowen, cofundador da JUUL, num vídeo mostrado na sessão com os jornalistas.

“Queremos ser alternativa para fumadores adultos mas de forma muito, muito responsável”, explica Nelson Patrício, diretor geral da empresa para o mercado português.

Com base em São Francisco, Califórnia, a empresa é considerada o decacórnio [empresa avaliada em 10 mil milhões de dólares] com o crescimento mais acelerado da história. E isso faz com que, além dos Estados Unidos a empresa tenha, nos últimos anos, expandido o seu negócio para 18 países do mundo e, a partir de outubro, para Portugal. De acordo com o Business Insider, a startup ocupa o 5.º lugar no ranking das maiores startups do mundo que ainda não avançaram para IPO, com uma avaliação de 38 mil milhões de dólares.

Como tudo começou

No caso da JUUL, foi do vício difícil de contornar que surgiu a oportunidade. Adam Bowen e James Monsees, colegas de universidade em Stanford e agora ambos ex-fumadores, nunca tinham conseguido deixar de fumar. Foi do desafio universitário de desenvolverem um trabalho de final de curso que surgiu a ideia de desenvolver uma alternativa não combustível, mas que suprisse as necessidades de nicotina que o corpo teimava em pedir.

Dez anos depois das primeiras experiências lançavam, no verão de 2005, a JUUL, um dispositivo que usa nicotina líquida eficaz e sem fumo. “Em vez de gerar combustão, o JUUL usa nicotina líquida, desenvolvida pela JUUL Labs, para gerar vapor”, explica a empresa em comunicado.

Em 2018, os dois fundadores foram considerados pela revista Time das 100 personalidades mais influentes do mundo.

No mercado português existem 1,6 milhões de fumadores adultos de cigarros combustíveis e desses, quase 40% tentaram já pelo menos uma vez deixar de fumar, sem sucesso. No arranque no mercado nacional, a empresa lança o cigarro eletrónico com quatro sabores disponíveis: tabaco, baunilha, manga e menta.

Em termos de preço, o kit base da JUUL custará 34,99 euros (dispositivo + starter pack) e o pacote de quatro recargas 11,99 euros. O pacote de duas recargas custará 6,99 euros. Já no lançamento, a JUUL terá disponível para o mercado português as versões de 9mg/ml e 18mg/ml de nicotina.