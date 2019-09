O pão é indispensável à mesa de muitas famílias portuguesas. E no que respeita a preços, Portugal está mais ou menos a meio da tabela a nível europeu, mostram dados divulgados pelo Eurostat esta sexta-feira.

Na hora de ir à padaria ou ao supermercado para comprar pão, Portugal surge como o 12.º país, no conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia, onde foi mais barato, em 2018, com o preço médio a ficar ligeiramente abaixo da média.

Quadro do preço do pão e dos cereais na União Europeia

Contudo, as discrepâncias na fatura do pão são bastante grandes a nível europeu. De acordo com o gabinete europeu de estatísticas, na maioria dos países com o pão mais caro, o valor era mais de três vezes o preço dos Estados onde a fatura era mais baixa.

O índice europeu de preços com base 100, mostra que os preços do pão e dos cereais era mais elevado na Dinamarca (com nível de preços no índice de 152), seguido da Áustria (135), Luxemburgo e Finlândia (ambos com 127). Em contraste, os preços mais baratos estavam na Roménia (com nível de preços no índice de 54), seguido da Bulgária (62) e da Polónia (68).