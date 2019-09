Mário Centeno vê-se com perfil para ser governador do Banco de Portugal (BdP), apesar de garantir que está empenhado em terminar o mandato de presidente do Eurogrupo até ao fim. Declarações à TSF que surgem depois de, no passado domingo, Luís Marques Mendes ter especulado que Centeno, provavelmente, não iria cumprir mais uma legislatura completa e estaria a fazer mira ao cargo de líder do banco central português.

“Deus nos livre que tivéssemos que aprender sobre o nosso futuro pelo Dr. Marques Mendes”, começou por reagir o ministro das Finanças português, citado pela mesma rádio.

No entanto, questionado sobre se se vê com perfil para desempenhar o cargo de governador, Centeno preferiu deixar as portas abertas: “Se houver um perfil para ser governador do BdP, é mais ou menos a mesma coisa que ser diretor-geral do FMI do ponto de vista das qualificações. Não vejo onde é que pudesse estar aí uma dificuldade”, reiterou.

Sobre o tema, o ministro não levanta nem mais uma ponta do véu. Aproveitou a mesma entrevista para endereçar outras questões, como o abrandamento económico mundial e os receios em torno de uma nova recessão. No caso concreto da Alemanha, que viu o Produto Interno Bruto (PIB) contrair 0,1% no segundo trimestre, Mário Centeno disse que o país “tem todos os instrumentos” para dar uma resposta.

Centeno admitiu que aquilo que o preocupa mais é o Brexit, sobretudo se a saída do Reino Unido da União Europeia for feita sem acordo. Apesar do tema não ser novo e muito se ter feito em termos de preparação, “haverá sempre mais alguma coisa no dia em que o Brexit acontecer, sobretudo se for sem acordo”, admite.