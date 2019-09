Há mais pessoas a utilizarem o Alfa e os Intercidades da CP, o que se traduz em mais receitas. Entre janeiro e agosto, a empresa transportou cerca de 4,3 milhões de passageiros nos comboios de longo curso, sendo o Intercidades o mais escolhido. Em termos de receitas, este aumento traduziu-se num encaixe de cerca de 74 milhões de euros.

O Intercidades transportou 2,7 milhões de passageiros nos primeiros oito meses do ano, em comparação com os 1,6 milhões que viajaram de Alfa Pendular, de acordo com um comunicado enviado pela CP esta sexta-feira. Estes números representam uma subida de 4% nos passageiros face ao mesmo período do ano passado, e de 6% nas receitas que entraram.

Só no mês de agosto, viajaram a bordo destes comboios cerca de 644 mil pessoas, mais 12% do que no período homólogo. Para este acréscimo, explica a CP, contribuíram ambos os serviços, já que em Alfa Pendular a CP contou 212 mil pessoas (uma subida de 9,5%) e nos Intercidades foram 432 mil (subida de 13%).

Esta tendência de crescimento é sustentada pela “procura verificada nos comboios de longo curso da CP, que já se verifica há cinco anos consecutivos”.