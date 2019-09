Com os preços do petróleo estão a disparar, os títulos da Galp Energia encerraram a primeira sessão da semana a somar mais de 3%. Isto depois do ataque rebelde que arrasou metade da produção saudita de petróleo. O desempenho da petrolífera elevou os ganhos na bolsa de Lisboa, naquela que foi a primeira sessão da semana, contrariando, assim, o comportamento registado nas suas congéneres europeias.

O índice de referência português, o PSI-20, terminou a sessão a valorizar 0,45% para os 5.071,6 pontos. Lá fora, o sentimento foi bem distinto. O Stoxx 600 recuou 1%, enquanto o francês CAC caiu 0,94% e o espanhol IBEX recuou 1,82%.

Por cá, entre as 18 cotadas, nove ficaram em “terreno” verde, sete encerram a negociação em queda e duas ficaram na linha de água. O destaque vai, contudo, para a Galp Energia, que foi a cotada que mais brilhou nesta sessão. Os títulos da petrolífera portuguesa avançaram 3,27% para 13,595 euros, numa altura em que o petróleo continua a subir. O barril de Brent avança 12,34% para os 67,65 dólares.

É o melhor desempenho da empresa liderada por Gomes da Silva em quase cinco meses. Desde a sessão de 23 de abril — em que as ações da Galp somaram 3,85% — que a empresa não registava um desempenho tão expressivo.

A explicar a subida do preço do petróleo e, também, a valorizar da Galp Energia está o ataque com drones às instalações da petrolífera estatal saudita Aramco, que fez com que, de um momento para o outro, a Arábia Saudita perdesse metade da sua capacidade de produção de petróleo.

Além da Galp, também a EDP e o BCP contribuíram para os ganhos em Lisboa, com valorizações de 0,64% para 3,438 euros e 0,28% para 21,4 cêntimos, respetivamente.

A impedir ganhos mais expressivos estive, sobretudo, a Jerónimo Martins, que desceu 0,48% para 15,71 euros.