5 coisas que vão marcar o dia

A evolução das cotações do petróleo, após um disparo de 15%, vai continuar a centrar as atenções nos mercados internacionais. Este terça-feira é também marcada pela confirmação de Lagarde nos comandos do BCE, enquanto no outro lado do Atlântico a Fed começa a decidir o que fazer com os juros. Por Portugal, destaque para o lançamento do Portal do Financiamento e para mais um dia de pré-campanha após o primeiro embate entre António Costa e Rui Rio na disputa das legislativas.

Após disparo de 15%, que rumo vai ter o petróleo?

A evolução das cotações do petróleo deve continuar a merecer as atenções dos investidores após o disparo de 15% registado na última sessão. Essa forte subida aconteceu após o fornecimento de petróleo da Arábia Saudita, maior exportador mundial, ter sofrido um corte para metade depois de duas refinarias do gigante Saudi Aramco em Abqaiq e Khurais, na Arábia Saudita, terem sido alvo de um ataque no sábado.

Parlamento Europeu confirma Lagarde no BCE

O Parlamento Europeu confirmará a designação da economista francesa Christine Lagarde para o cargo de presidente do BCE, substituindo o italiano Mario Draghi. A antiga diretora-geral do Fundo Monetário Internacional substitui o italiano nos comandos da entidade responsável pela política monetária da Zona Euro a 1 de novembro.

Fed prepara decisão sobre juros nos EUA

Inicia-se a reunião de dois dias do comité de mercado aberto da Fed. Os analistas há muito que esperam um corte nos juros de referência, isto numa altura em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, também pressiona Jerome Powell e os outros governadores a aliviarem a política monetária na maior economia do mundo, seguindo o exemplo do BCE.

Governo lança Portal do Financiamento

É lançado ao início da tarde o Portal do Financiamento, numa apresentação que vai contar com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado da Economia, João Neves. A sessão de lançamento decorrerá às 15h30, nas instalações do IAPMEI, em Lisboa.

Líderes em pré-campanha

A menos de três semanas para as eleições, os líderes políticos saem à rua em ações de pré-campanha. António Costa (PS) visita a estação metropolitano da Pontinha, em Lisboa. Rui Rio (PSD) vai ao Cadaval e a Torres Vedras, onde visitará adegas cooperativas. Catarina Martins (Bloco de Esquerda) visita uma escola na capital. Jerónimo de Sousa (PCP) estará na região de Leiria, juntamente com Heloísa Apolónia. Também Assunção Cristas (CDS) estará naquela região, em vista à Panidor.