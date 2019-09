A reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana está no centro das atenções dos investidores, que esperam um novo corte das taxas de juro. Além disso, também a notícia de que a Arábia Saudita vai estar a produzir em pleno no final do mês animou as bolsas norte-americanas, que encerraram a negociação desta terça-feira em alta.

Os investidores estão à espera da decisão da Fed sobre o rumo da política monetária norte-americana. É esperado que Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, anuncie um novo corte da federal funds rate em 25 pontos base, para um intervalo entre 1,75% e 2%.

A animar os investidores esteve, ainda, a notícia de que a Saudi Aramco — que viu, de um momento para o outro, metade da produção de petróleo desaparecer, depois de um ataque com drones às suas instalações — garantiu que irá voltar a produzir em pleno até ao final de setembro.

A empresa saudita afirmou que o ataque teve um “impacto massivo”, mas que rapidamente começou a trabalhar no sentido de restabelecer as operações, uma vez apagados os incêndios provocados pelos drones. O ataque fez tremer os mercados, mas a Arábia Saudita imediatamente avançou que iria recorrer às reservas do país para colmatar a oferta.

O Brent, referência para o mercado europeu, chegou aos 72 dólares, mas está novamente abaixo dos 65 dólares, caindo 7,10% para 64,12 euros. Em Nova Iorque, o WTI, referência para o mercado norte-americano, recua 6,12% para 59,05 dólares.

Neste contexto, o S&P 500 encerrou a sessão a valorizar 0,25% para os 3.005,45 pontos, enquanto o industrial Dow Jones subiu 0,12% para os 27,108,29 pontos e o tecnológico Nasdaq avançou 0,12% para 27.108,29 pontos.