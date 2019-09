A Liga dos Campeões, que arranca esta terça-feira só com uma equipa portuguesa, o Sport Lisboa e Benfica, tem sido um instrumento vital para as contas dos principais clubes portugueses, gerando receitas diretas de 565,15 milhões de euros na última década, avança o Diário de Notícias. O Benfica, que inicia esta terça-feira a sua décima participação consecutiva, foi quem mais dinheiro ganhou com esta competição nos últimos dez anos.

Só pela participação na prova deste ano, na qual teve entrada direta por ter vencido o campeonato português, o Benfica recebeu à cabeça 42,95 milhões de euros. Além deste valor, por cada jogo que vencerem, os encarnados terão direito a mais 2,7 milhões de euros. Em caso de empate esse valor desce para os 900 mil euros. Caso seja uma das equipas a passar à próxima fase da competição, tem direito a um prémio extra de 9,5 milhões de euros.

Nos últimos dez anos, o Benfica foi a equipa que mais ganhou com a Liga dos Campeões, arrecadando um total de 252,44 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto surge em segundo lugar, com 234,38 milhões de euros. O Sporting Clube de Portugal surge num distante terceiro lugar, com 54,49 milhões de euros e o Sporting de Braga com apenas 23,84 milhões de euros.