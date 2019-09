PPP de Braga faz disparar lucros da dona da CUF

A José de Mello Saúde, dona CUF, lucrou 22,4 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um forte crescimento explicado pela melhoria da atividade, mas especialmente pelo encaixe extraordinário com a PPP de Braga, no valor de 17 milhões de euros.

De acordo com a informação publicada no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado líquido cresceu XXX, atingindo os 22,4 milhões de euros, enquanto o EBITDA — lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização — aumentou 56% para os 59,6 milhões de euros.

O crescimento dos lucros, mas também do EBITDA, foi bem mais expressivo que o dos proveitos. A dona da CUF revela que as receitas operacionais foram de 383,4 milhões de euros, traduzindo-se num crescimento de 11,4% face aos primeiros seis meses do ano passado.

O “crescimento sustentado da atividade assistencial”, bem como “novos projetos de expansão” do grupo ajudaram as contas, mas o forte crescimento ficou a dever-se, além da implementação da IFRS16, ao “recebimento extraordinário na Parceria Público-Privada em Braga, resultante da decisão favorável do Tribunal Arbitral sobre a comparticipação do Estado dos programas verticais do HIV”. Encaixou 17 milhões de euros.

Com o aumento dos resultados, o rácio de endividamento da José de Mello Saúde encolheu, mesmo com a dívida a crescer 62,1 milhões para 406,5 milhões de euros “em linha com o plano de investimentos em curso, nomeadamente do Hospital CUF Tejo, Hospital CUF Sintra – cuja primeira fase abriu ao público em junho – e Hospital CUF Torres Vedras.