Os Investor Relations & Governance Awards, promovidos pela Deloitte, chegam à sua 32.ª edição. Como já tem sido costume, entre os vários prémios atribuídos nesta iniciativa, haverá espaço para distinguir uma personalidade pelos feitos que conquistou ao longo da carreira.

Apelidado de Lifetime Achievement Award, este prémio distingue uma “personalidade cuja carreira tenha tido impacto significativo no desenvolvimento do mercado de capitais, particularmente no seu aprofundamento ou na melhoria da sua eficiência, transparência, e responsabilidade e utilidade sociais, na melhoria da relação entre as empresas e os investidores, ou na melhoria do governo societário ou do mercado”.

O vencedor deste prémio no ano passado foi Pedro Queiroz Pereira. O empresário português, que foi o fundador da Semapa, grupo que controla a papeleira Navigator e da cimenteira Secil, foi homenageado com o prémio pela carreira nos mercados financeiros a título póstumo.

O Lifetime Achievement Award é escolhido por deliberação do júri, que é presidido pelo economista Vítor Bento. Esta decisão tem por base candidaturas propostas por qualquer um dos seus membros. A cerimónia de entrega dos prémios vai realizar-se a 19 de setembro, no Convento do Beato, em Lisboa.