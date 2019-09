Os motoristas de matérias perigosas e os patrões voltaram a reunir-se esta quarta-feira no rescaldo da greve que esteve convocada para setembro. À saída do encontro. a Antram comprometeu-se a tentar resolver as represálias e processos disciplinares aplicados aos trabalhadores, na reunião com o sindicato dos motoristas de matérias perigosas. Francisco São Bento, porta-voz do SNMMP, disse que estão “no bom caminho para atingir objetivos de interesse mútuo”.

O sindicato indica que desde a última greve os motoristas têm sido alvo de represálias e processos disciplinares, sendo que pediu à Antram para resolver a situação. O pedido foi respondido com a garantia de que iriam “diligenciar perante associados para que situações sejam resolvidas”, explicou o líder do sindicato, em declarações transmitidas pelas televisões.

À saída da reunião, André Matias de Almeida, porta-voz da Antram, disse desconhecer os processos disciplinares e seus fundamentos, sendo que “não é função da Antram porque não representa os departamentos jurídicos das empresas”. Mesmo assim, explicou que têm disponibilidade para levar a questão aos associados.



Da reunião entre as duas partes saiu também a calendarização dos próximos encontros, sendo que não foram ainda discutidas questões relacionadas com as reivindicações dos motoristas. “Está tudo em aberto, está tudo em cima da mesa”, salientou Francisco São Bento, neste “início do reabrir das negociações”.