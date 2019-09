O défice externo, medido pela balança corrente e de capital, atingiu os 1.633 milhões de euros nos primeiros sete meses do ano, o que se traduz num aumento de 165% em relação ao período homólogo, revelou esta quarta-feira o Banco de Portugal.

Entre janeiro e julho de 2018, o défice externo tinha sido de 616 milhões de euros, o que significa que se registou um agravamento de cerca de 1.000 milhões de euros entre os dois períodos em comparação.

“Para esta evolução contribuiu, sobretudo, a balança de bens. Em termos homólogos, o défice da balança de bens aumentou 2.028 milhões de euros e o excedente da balança de serviços diminuiu 137 milhões de euros. Nos primeiros sete meses do ano, as exportações de bens e serviços cresceram 3% (2,2% nos bens e 4,6% nos serviços) e as importações aumentaram 7,4% (6,7% nos bens e 10,8% nos serviços)”, explica banco central.

Ou seja, Portugal está a comprar mais bens ao exterior do que aqueles que está a vender, com a diferença na balança de bens a situar-se em -2.028 milhões de euros, fator que tem contribuído para o agravar do défice externo. Há uma semana o Instituto Nacional de Estatística (INE) tinha explicado que a deterioração do défice comercial de bens registado nos primeiros sete meses do ano se deveu essencialmente à compra de aviões ao exterior por parte da TAP.

O Banco de Portugal mostra ainda que o défice da balança de rendimento primário diminuiu 748 milhões de euros relativamente ao período homólogo, para 3.340 milhões de euros. “Esta variação resultou, principalmente, da redução dos juros pagos a entidades não residentes”, diz o banco central.

Por outro lado, até julho de 2019, o saldo da balança financeira registou uma redução dos ativos líquidos de Portugal face ao exterior de 1.743 milhões de euros. “É de destacar o aumento de passivos através do investimento de não residentes em sociedades não financeiras residentes e em obrigações do tesouro, e uma redução de ativos emitidos por não residentes na posse do setor financeiro”, afirma o Banco de Portugal.

Nos últimos dois anos, a trajetória do saldo tem notado melhorias na segunda metade do ano. A instituição liderada por Carlos Costa tem alertado para o regresso aos défices da balança comercial (bens e serviços) já este ano, embora acredite que Portugal vai continuar a apresentar capacidade de financiamento, ou seja, excedentes da balança externa (medida pela balança corrente e de capital). Esta evolução dever-se-á à redução dos juros da dívida pública e ao aumento das transferências da União Europeia para Portugal.

(Notícia atualizada às 12h15)