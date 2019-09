O Instituto Politécnico de Leiria lançou este ano letivo o primeiro curso técnico superior profissional na área da gestão e tecnologias avançadas em recursos minerais. As candidaturas para o ano letivo 2019/2020 já estão abertas e podem ser submetidas online. Devido à escassa oferta de profissionais neste setor, o curso garante 100% de empregabilidade.

O curso tem a duração de dois anos e é resultado da colaboração entre empresas de desenvolvimento de tecnologia para este setor, nomeadamente a CEI/ZIPOR e a Academia dos Recursos Minerais (Assigrama).

“É nossa convicção que esta colaboração concentra um potencial de 100% de empregabilidade para os estudantes, que completem o curso, dada a necessidade premente destes profissionais por parte das empresas do setor da pedra”, garante Miguel Goulão, vice-presidente da Associação Portuguesa da Indústria de Mármores, Granitos e Ramos Afins.

O objetivo do novo curso é “formar técnicos capazes de gerir operações industriais no setor dos recursos minerais, nomeadamente a operação de equipamentos especiais, do planeamento e execução de fabrico, tendo em vista a otimização do processo produtivo nestas indústrias, a eficiência, a produção colaborativa, a relação cliente-fornecedor, a personalização de produtos e a otimização e sustentabilidade de produtos e processos”, lê-se no portal do Instituto Politécnico de Leiria, onde também é possível consultar o plano curricular.