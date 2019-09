Os produtos de poupança do Estado voltaram a engordam em agosto. As aplicações aumentaram em 81 milhões de euros, com o valor total a crescer perto de 650 milhões de euros no acumulado do ano. A maior parte do dinheiro continua a ir para os certificados do Tesouro.

De acordo com o último boletim estatístico do Banco de Portugal, divulgado esta quinta-feira, o investimento em certificados do Tesouro cresceu 68 milhões de euros, em agosto, enquanto as aplicações em certificados de Aforro aumentaram 13 milhões de euros.

